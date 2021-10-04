بيسكوف: تنويع طرق إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أن إمداد الغاز من روسيا إلى أوروبا مسألة ذات فائدة تجارية.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله: إن “تنويع طرق نقل الغاز للمستهلكين الأوروبيين مسألة ذات فائدة تجارية” وذلك جاء رداً على مخاوف أوكرانيا من أن إمداد الدول الأوروبية بالغاز الروسي يثير التساؤلات حول عمليات نقل الغاز الأوكراني.

وكان مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني أعلن في الـ 1 من تشرين الأول الجاري إيقاف نقل الغاز إلى هنغاريا بعد أن أفادت أوكرانيا بأن كييف لم تعد تستورد من ذلك البلد بموجب ما يسمى “العكس الافتراضي” لإمداد الغاز بسبب إنهاء عبور الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى هنغاريا.

وكان بيسكوف أكد في الأول من الشهر الجاري أن جميع المزاعم الموجهة ضد بلاده بشأن مسالة نقل الغاز عبر أوكرانيا مسيسة.

وبموجب الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري يتم ضخ 3.5 مليارات متر مكب من الغاز الروسي سنوياً من خلال خط “السيل التركي” عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا فيما يتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنوياً إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.