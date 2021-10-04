روسيا أنتجت مئة وسبعين مليون لقاح مضاد لكورونا منذ بداية العام

موسكو-سانا

أعلنت روسيا إنتاجها نحو 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات ضد فيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري 2021.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قوله خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية اليوم “إنه تم في الفترة من كانون الثاني الماضي إلى الأول من تشرين الاول الجاري إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من الجرعات من جميع اللقاحات المضادة لكورونا” مشيراً إلى أنه من المقرر أيضا إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات خلال عام 2021.

وأوضح أنه تم تطعيم 45 بالمئة من العمال في قطاع التصنيع و55 بالمئة في التجارة مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم.