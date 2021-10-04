السيول الناجمة عن الإعصار شاهين تودي بحياة شخص في عُمان

مسقط-سانا

أعلنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان العثور على مواطن مفقود بوادي السليل في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة مفارقا الحياة من جراء السيول الناجمة عن الإعصار شاهين الذي ضرب البلاد خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مدير العمليات بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة المقدم عبد الله بن سعيد المقبالي قوله: إنه تم العثور على المواطن المفقود مفارقا الحياة بعد أن جرفت المياه مركبته ليلة أمس.

وأشار إلى أن الوضع العام للحالة المدارية “شاهين” في استقرار حالياً على مستوى ولايات المحافظة مع جريان عدد من الأودية التي تصب في مجرى وادي بنى غافر بولاية الرستاق وهو حالياً يقطع حركة المرور على طريق الرستاق.

وبين أن هناك انقطاعات في التيار الكهربائي عن بعض المناطق الساحلية في ولايتي بركاء والمصنعة وتغمر بعض المناطق المياه وخاصة المناطق المنخفضة لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تتعامل مع البلاغات.

بدوره لفت محافظ جنوب الباطنة عيسى بن حمد العزري إلى أن العمل جار من قبل الفرق الميدانية لإصلاح الأضرار الناتجة عن تأثير الحالة المدارية بالمحافظة موضحاً أنه يجري حصر الأضرار التي تمثلت في انقطاع الكهرباء وسقوط عدد من أعمدة الانارة وبعض الاشجار والمظلات في ولايتي بركاء والمصنعة والعمل جار لإعادة الكهرباء خلال الساعات القادمة ومشيراً إلى أن عدد الأشخاص في مركز الإيواء بولاية بركاء بلغ 174 شخصاً تبقى منهم في المراكز 44 شخصاً وفي ولاية المصنعة 350 شخصاً.

من جهة ثانية تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية من إنقاذ 8 أشخاص تم احتجازهم في بعض الأودية بمحافظة الداخلية عقب إعصار شاهين الذي يضرب سواحل البلاد منذ أيام.

وكانت السلطات العمانية وجهت أمس الاول تحذيرات لمواطنيها بعد تحول العاصفة المدارية شاهين التي تضرب سواحل البلاد إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى بينما أعلنت هذه السلطات أمس عن إنقاذ 25 شخصاً تم احتجازهم داخل مركباتهم في العاصمة العمانية مسقط بعد هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناتجة عن تأثيرات الإعصار.