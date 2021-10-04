عرض مسرحي توعوي للوقاية من فيروس كورونا في ثقافي دير الزور

دير الزور-سانا

بقالب كوميدي توعوي قدمت فرقة آزورا المسرحية التابعة للمركز الثقافي العربي بدير الزور عرضها الذي حمل عنوان يوميات أبو صطيف ويتناول أهمية الوقاية من فيروس كورونا.

ويتمحور العرض حول شخصية أبو صطيف ذلك الإنسان الشعبي الذي يعيش حياته بعفوية لنتعرف خلال أحداث المسرحية على شخصيات اخرى مثل زوجته والعجوز المتصابية وطبيبة المركز الطبي والصحفية متنقلا في مشاهده بين البيت والساحة الشعبية والمستوصف لينتقد حالة التراخي عند البعض في مواجهة الجائحة.

وذكرت مخرجة العمل ايناس سفان في تصريح لمراسل سانا ان العمل ترفيهي توعوي بسيط يتحدث عن خطورة الاستهتار بفيروس كورونا مشيرة إلى أن العرض قدم باللهجة العامية لأهل المحافظة ليصل بسهولة لقلوب المتفرجين ضمن قالب كوميدي.

الممثل مهيار كريم الذي جسد شخصية أبو صطيف ذكر أن محور هذا الدور هو رب الأسرة المستهتر بالفيروس والذي يقف ضد اتخاذ اي إجراءات وقائية ما أدى لإصابة ابنه الوحيد بالفيروس ووضعه مع زوجته بالحجر الصحي لافتاً إلى أنه أدى الدور بطريقة كوميدية لاقت تفاعل الحضور.

يذكر أن العمل من تأليف مروة سمير الصالح بمشاركة الممثلين مهيار كريم وشام الحمود وعمر شريدة ومصعب نقشبندي وعباس العلو وعبد الله البربوري ومحمد بشار وروز المصطفى وعمر بسام العلي وعلي النزال وجوني فياض ومحمد بسام سفان.