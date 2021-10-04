بمناسبة ذكرى حرب تشرين.. محاضرة بمركز الشهيد باسل الأسد في بعلبك

بيروت-سانا

“انتصار الإرادة والعقل العربي على الخوف والأوهام” عنوان المحاضرة التي ألقاها رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني في جمعية مركز الشهيد الرائد الركن باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في مدينة بعلبك بلبنان.

المحاضرة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية أكد فيها الحوراني أن الإرادة العربية الصلبة أثبتت أن بإمكان العين أن تقاوم المخرز ولا سيما أن حرب تشرين جاءت بعد نكسة حزيران ليعيد هذا الانتصار العربي الأمل بقدرة الأمة على استنهاض طاقاتها الكامنة.

وربط الحوراني بين انتصار تشرين 1973 وانتصارات المقاومة أعوام 2000 و2006 في لبنان و2021 في غزة إضافة إلى العملية البطولية لأسرى معتقل جلبوع والتي كانت رسالة تحد للعدو الصهيوني وجرائمه.

ولفت رئيس اتحاد الكتاب إلى خطورة ما يروج له حالياً من التطبيع مع كيان الاحتلال معتبراً أن الرد على ذلك يكون بتعزيز ثقافة المقاومة عند الناشئة في المدارس والجامعات وتنميتها لأن الشباب هم الأساس الذي نبني عليه طموحنا في استعادة الأرض.

محمد خالد الخضر