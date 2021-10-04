اختتام منافسات المرحلة الثانية لبطولة زهرة الجولان للشطرنج بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت منافسات المرحلة الثانية لبطولة زهرة الجولان للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بالسويداء في صالة نادي مدد وذلك بمشاركة 46 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول نسيم الشوفي بفئة الرجال بينما فاز بفئة المخضرمين باسل العسافين وبفئة تحت 16 عاما تيم الشوفي وبفئة تحت 14 عاما فجر حامد وبفئة تحت 12 عاما مناصفة بين فاتح الزيلع وحمدي نصر وبفئة السيدات حنين أبو راس تلتها سلمى خضر.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر إن البطولة تمثل واحدة من سلسلة بطولات تقام بشكل شهري بغية اختيار بطل المحافظة للمشاركة ببطولة الجمهورية لافتاً إلى أنها أقيمت بطريقة الدوري السويسري من تسع جولات وشهدت منافسات قوية.