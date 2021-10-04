السويداء.. المصادقة على تعويضات محصولي اللوز والمشمش جراء الصقيع

السويداء-سانا

صدقت لجنة تقدير الأضرار الزراعية بالسويداء على مبالغ التعويضات المقترحة للمزارعين عن محصولي اللوز والمشمش للعام الحالي.

وأشار رئيس دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية الزراعة المهندس جورج بديوي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن التعويضات تشمل مساحات مزروعة قدرها 3401 دونم في 21 قرية بمنطقتي السويداء وصلخد ويستفيد منها 508 مزارعين بمبالغ تتجاوز الـ 45 مليون ليرة.

وبين أنه تم احتساب مبالغ التعويض بناء على تكاليف الإنتاج وذلك بعد عدة جولات على المواقع المزروعة باللوز والمشمش التي تعرضت خلال الموسم الحالي للصقيع الربيعي.