SCS-NET

ميلان يفوز على أتالانتا في عقر داره بثلاثية في الدوري الإيطالي

2021-10-03

روما-سانا

حقق ميلان الفوز على حساب مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف ميلان كل من اللاعبين دافيد كالابريا بالدقيقة الأولى وساندرو تونالي بالدقيقة 43 ورفائيل لياو في الدقيقة 78 فيما سجل دوفان زاباتا هدف أتالانتا الأول بالدقيقة 86 من ضربة جزاء والثاني ماريو بازاليتش في الدقيقة 93.

بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثاني بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة بالمركز الثامن.

انظر ايضاً

224 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 68 ووفاة 11

دمشق-سانا أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 68 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved