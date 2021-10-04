ميلان يفوز على أتالانتا في عقر داره بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

حقق ميلان الفوز على حساب مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف ميلان كل من اللاعبين دافيد كالابريا بالدقيقة الأولى وساندرو تونالي بالدقيقة 43 ورفائيل لياو في الدقيقة 78 فيما سجل دوفان زاباتا هدف أتالانتا الأول بالدقيقة 86 من ضربة جزاء والثاني ماريو بازاليتش في الدقيقة 93.

بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثاني بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة بالمركز الثامن.