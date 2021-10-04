إيران تجدد التزامها تطبيق قانون إلغاء الحظر الأمريكي الجائر الذي أقره مجلس الشورى

طهران-سانا

جدد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد اسلامي التأكيد على التزام حكومة بلاده بتطبيق القانون الاستراتيجي حول إلغاء الحظر الأمريكي الجائر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن اسلامي قوله اليوم إنه “قدم خلال اجتماع لجنة تنفيذ المادة 90 البرلمانية شرحاً حول أخر المستجدات بشأن تنفيذ القانون الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني”.

وأوضح اسلامي أن النقاش دار حول مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وأنه تقرر خلال الاجتماع اغتنام الفرص المتبقية من أجل تطبيق كامل بنود القانون.

بدوره أعلن المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني مصطفى نخعي أن مفاعل “اي ار 20” في أراك سيبدأ العمل خلال العام القادم.

وقال نخعي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي عقد اليوم “إن هدف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توليد 8000 ميغاواط من الكهرباء عبر إنشاء محطات نووية بالتزامن مع وضع خطط لإنتاج وقود المحطات”.

وأشار نخعي إلى الأوجه الفنية والتخصصية ذات الصلة بالصناعة النووية في إيران وانتاج وقود المحطات والطاقة وزيادة وتنويع مجالات استخدام الاشعاعات والأبحاث والتنمية.