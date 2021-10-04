مباحثات سورية صينية حول تعزيز التعاون المشترك

دبي-سانا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال زيارته لجناح الصين في معرض إكسبو دبي مع نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية المفوض العام للجناح تشانغ شين فنغ سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية والصين في مختلف المجالات.

ونوه الوزير الخليل بالعلاقات المتميزة مع الصين وأكد على أهمية التعاون في كل المجالات سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص مبيناً أن الصين هي الشريك الاستراتيجي التجاري الأكبر لسورية وأن سورية تشجع الشركات الصينية للاستثمار فيها.

وأعرب الوزير الخليل عن الشكر للصين لوقوفها إلى جانب سورية وتقديمها المساعدات الإنسانية إضافة للدورات التدريبية التي يستفيد منها العديد من العاملين في الدولة.

من جهته أكد تشانغ على التعاون العميق بين البلدين وعلى ضرورة تعزيز التجارة والاستثمار بينهما.

وأوضح تشانغ أن الصين تعد سورية شريكا مهما وتتعاون معها في كل المجالات معرباً عن أمله بتعزيز التعاون وزيادة الشراكة وتوسيعها مضيفاً ان الجناح الصيني في إكسبو يضم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونأمل أن نتعاون في هذا المجال.

كما زار الوفد السوري الجناح اللبناني بالمعرض والتقى وزير السياحة اللبناني وليد نصار.

وزار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجناح البيلاروسي والتقى مع مديرة الجناح سويتلانا ياشينكو.

كما زار الوزير الخليل الجناح الماليزي والتقى مع ميشيل لاو سوكي مديرة الجناح ومع رؤساء هيئات التجارة الخارجية ودعم الصادرات وريادة الأعمال في ماليزيا بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ورافق الوزير الخليل زياراته للأجنحة سفير سورية في الإمارات الدكتور غسان عباس ومسؤولون آخرون.