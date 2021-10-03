ضبط سارق الأكبال الكهربائية النحاسية بناحية الرقامة بحمص

حمص-سانا

ألقى عناصر قسم شرطة ناحية الرقامة بمحافظة حمص القبض على شخص قام بسرقة 400 كيلو غرام من الأكبال الكهربائية النحاسية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان حصلت “سانا” على نسخة منه أن دورية من ناحية الرقامة بحمص ألقت القبض على شخص بحوزته عدد كبير من الأكبال الكهربائية المقطعة والموضوعة ضمن سيارته الخاصة أثناء ذهابه لمنزله بقرية المنزول التابعة لناحية الرقامة لتخبئتها ضمنه وبالتحقيق معه اعترف بسرقة الأكبال النحاسية من الشبكة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف أيضا بتقطيع الأكبال إلى قطع صغيرة وإخفائها في أحد الأبنية قيد الإنشاء في مكان عمله لنقلها لاحقاً إلى قريته وتذويبها وبيعها كنحاس حيث بلغ وزن الأكبال المضبوطة بحوزته 400 كيلو غرام مبينة أنها نظمت الضبط اللازم بحقه وأنه سيتم تقديمه للقضاء المختص مع المصادرات لينال جزاءه العادل.