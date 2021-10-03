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تسرب نفطي كبير يغلق شاطئ هنتنغتون في كاليفورنيا

2021-10-03

واشنطن-سانا

أدى تسرب نفطي كبير قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا إلى إغلاق شاطئ هنتنغتون والأنشطة المقرر إجراؤها في المنطقة وتضرر الحياة فيها.

وقال كيم كار عمدة هنتنغتون بيتش وفق رويترز إن تسربا من منشأة إنتاج نفط بحرية لـ 3000 برميل من النفط غطى مساحة 13 ميلا مربعا من الشاطئ المطل على المحيط الهادئ.

وقال مسؤولون إن حجم التسرب” يتطلب تحركا سريعا وحازما” بينما لم يتضح على الفور سبب التسرب بينما أعلنت بلدية المدينة إلغاء اليوم الأخير من معرض المحيط الهادئ للطيران من أجل تسهيل عمليات التنظيف ونصحت السكان بعدم السباحة أو ركوب الأمواج أو ممارسة الرياضة بالقرب من الشاطئ بسبب المخاطر الصحية المحتملة.

وأدى تسرب النفط إلى ضرر كبير حيث جرفت الطيور والأسماك الميتة إلى الشواطئ حيث شوهدت الدلافين تسبح عبر أعمدة النفط الزلقة.

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