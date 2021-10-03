طرطوس-سانا

أدى تصادم صهريجي وقود على أوتوستراد اللاذقية-بانياس- طرطوس مساء اليوم إلى تسرب كميات كبيرة من المواد على الطريق دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضحت مديرية المواصلات الطرقية في طرطوس في بيان تلقت “سانا” نسخة منه أن الاصطدام بين الصهرجين حصل بين جسر القدموس وجسر الزللو “الجهة الغربية من الطريق” ما أدى لتسرب كميات كبيرة من المواد على الطريق دون وقوع أضرار بشرية مبينة أن الورشات الفنية والبلدية وفرق الإطفاء تعمل على إزالة البقع وأماكن انتشارها على الطريق منعا للانزلاقات.

ودعت المديرية السائقين مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة والتقيد بتعليمات المرور ريثما تتم إزالة المواد ورش الطريق.