واشنطن-سانا

نجح باحثون في جامعة زيورخ السويسرية بتطوير تكنولوجيا جديدة تجعل الأورام السرطانية تحارب نفسها بنفسها.

ووفق موقع “ذا برايتر سايد” الأمريكي فإن التكنولوجيا تمكن الجسم من انتاج عوامل علاجية عند الطلب وفي المكان المحدد مشيرا إلى أن علماء في جامعة زيورخ قاموا بتعديل فيروس تنفسي شائع يسمى “الفيروس الغدي” ليعمل على إيصال الجينات الخاصة بعلاج السرطان مباشرة إلى الخلايا السرطانية.

وعلى عكس العلاج الكيميائي أو العلاج الاشعاعي فإن هذا النهج لا يضر بالخلايا السليمة الطبيعية ما يعني التقليل من آثاره الجانبية السلبية.

من جهتها قالت شينا سميث التي قادت فريق الباحثين..”إننا نخدع الورم ليقضي على نفسه بنفسه وذلك من خلال إنتاج عوامل مضادة للسرطان بواسطة خلاياه”.

ووجدت نتائج الباحثين أنه بعد أيام قليلة من تطبيق الابتكار أنتج الجسم المزيد من الأجسام المضادة في الورم مقارنة مع ما يتم إنتاجه إثر العلاجات الأخرى.

كما أفاد الباحثون بأنهم يقومون حاليا بتطبيق تقنيتهم في مشروع يهدف إلى علاج فيروس كورونا ما سيسمح بإنتاج المزيد من الأجسام المضادة للفيروس في خلايا الرئة.