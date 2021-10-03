كورونا يغيب البيلاروسية سبالينكا عن بطولة إنديان ويلز للتنس

واشنطن-سانا

أعلنت البيلاروسية “أرينا سبالينكا” المصنفة الثانية عالمياً أنها لن تشارك في بطولة إنديان ويلز للتنس بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت سبالينكا صاحبة الـ 23 عاماً على حسابها الرسمي على إنستغرام “لسوء الحظ جاءت نتيجة اختباري إيجابية في إنديان ويلز ولن أستطيع المشاركة”.

ويمثل غياب سبالينكا ضربة جديدة للبطولة المقرر إقامتها من الرابع وحتى السابع عشر من شهر تشرين الأول الجاري حيث يغيب عنها أيضا “نوفاك ديوكوفيتش” المصنف الأول عالمياً و”نعومي أوساكا” بطلة عام 2018 والمخضرمة “سيرينا وليامز” الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.