السوري القومي الاجتماعي: سورية حاضنة المقاومة

بيروت-سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان ان سورية دفعت اثمانا باهظة نتيجة تمسكها بمواقفها القومية المشرفة مجددا التأكيد على وقوفه الى جانبها في حربها على الإرهاب وادواته.

وشدد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب على أن سورية كانت على الدوام حاضنة المقاومة ولم تتخل يوما عن فلسطين بل دفعت أثمانا كبيرة لأنها وقفت بحزم ضد مخطط تصفية القضية الفلسطينية كما وقفت إلى جانب لبنان والعراق.

ولفت المشاركون في توصياتهم إلى حجم التحديات الكبيرة التي تتعرض لها المنطقة وإلى ضرورة تضافر الجهود لإفشال كل المخططات التي تحاك ضد شعوبها.

وأكدوا دعم الحزب السوري القومي الاجتماعي لخيار المقاومة والاستمرار في خوض معركة المصير والوجود لتحرير كل أرضنا وصون حقنا القومي ورفض ومواجهة كل أشكال ما يسمى التطبيع مع العدو الصهيوني وتعميم ثقافة المقاومة.