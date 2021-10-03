ريف دمشق.. بدء تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية ومسح واقع الآبار الزراعية

ريف دمشق-سانا

باشرت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية “القمح والشعير والفول والشيلم وغيرها” بمساحة إجمالية مخططة تبلغ 26642 هكتاراً.

وبين مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة في تصريح لمندوبة سانا أن زراعة الخضار الشتوية تحتل مساحة 5874 هكتاراً من المساحة الإجمالية المذكورة أعلاه في محافظة ريف دمشق بينما ستنفذ خطة الخضار الصيفية القادمة على مساحة 16221 هكتاراً.

وفيما يتعلق بخطة زراعة الخضار والمحاصيل الصيفية للموسم القادم من الذرة الصفراء والتبغ والذرة الرعوية والبندورة والبطاطا والبصل ذكر زيادة أن مساحتها الإجمالية بالمحافظة تبلغ 4772 هكتاراً.

وفي السياق تعمل مديريتا الزراعة والموارد المائية في ريف دمشق بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية في المحافظة لوضع آلية عمل مشتركة لإنجاز عملية مسح لواقع الآبار الزراعية بالمحافظة والطرق المستخدمة بالزراعة ومدى استخدام التقنيات الحديثة وصولاً لقاعدة بيانات شاملة وواقعية ضمن برنامج زمني محدد.

وأوضح مدير الموارد المائية حمود الكعر في تصريح لـ سانا أن الخطة المعتمدة للعمل تجري عبر مجموعات ضابطية توزع على كل مناطق ريف دمشق للقيام بعملية المسح للآبار الزراعية المستثمرة المرخصة وغير المرخصة لبناء بيانات حقيقية يمكن من خلالها وضع خطط إنتاجية زراعية تتناسب مع المصادر المائية الموجودة في المحافظة ما ينعكس إيجاباً على الفلاحين بتأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم.

سفيرة إسماعيل