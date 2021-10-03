مكاشفة… عمل جديد للمسرح القومي في الحسكة

الحسكة-سانا

استضافت قاعة المعارض في المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة العرض المسرحي الجديد “مكاشفة” الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي في المحافظة.

العرض المسرحي الجديد الذي ينتمي إلى نمط المونودراما استقى معده ومخرجه عبد الله الزاهد نصه من أحد أعمال الأديب الروسي الشهير أنطون تشيخوف واعتمد فيه على الممثل الأوحد الشاب يوسف شاكر لتجسيد بطولة العمل وتسخير إمكاناته الفنية الكاملة وقدرته لتجسيد الانفعالات البشرية المختلفة والتفاعل المباشر مع الجمهور لإيصال رسالة العمل.

وبين مدير المسرح القومي إسماعيل خلف في تصريح لمراسل سانا أن العرض هو إضافة جديدة لعمل المسرح في الحسكة من حيث الشكل والمكان والمحاولة للخروج من المكان المعتمد عادة والمتمثل بالخشبة إلى العرض المباشر أمام الجمهور بهدف تحقيق حالة التفاعل المباشر والالتحام معه وهذا ما يتناسب مع النص الذي تم اختياره من قبل المخرج والمعد.

وأشار خلف إلى أن بطل العمل هو من الممثلين الشباب الذين يخوضون تجربة المونودراما للمرة الأولى والتي تحتاج إلى قدرة تمثيلية كبيرة لكسب رهان هذه التجربة.

أما الممثل يوسف شاكر فأوضح أن نص العرض يعكس فلسفة تشيخوف وتناقضات وثنائيات الحياة والمعاناة ما بين حالتي الضعف والقوة والتي تتجسد في شخصية بطل العمل المهزوم أمام زوجته فيفجر هذا الانهزام في محاضرة له بالجامعة.

ووصف بطل العرض العمل بالمتعب جدا كنص وأداء ولا سيما أنه التجربة الأولى له في المونودراما وسعيه إلى إيصال رسالة العمل المتمثلة بأنه رغم المعاناة التي يعيشها الإنسان فلا بد من وجود نافذة يستطيع من خلالها تنفس الأمل.

وكان المسرح القومي في محافظة الحسكة قدم خلال الفترة الماضية عدداً من الأعمال المسرحية التي تنتمي للمونودراما منها “وجوه أحن لرؤيتها” و”السيد صفر” و”وحوش ضارية” و”البشر” وغيرها.

نزار حسن