التوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن في حماة

حماة-سانا

قطعت محافظة حماة أشواطاً واسعة في مجال إحداث وتجهيز وافتتاح مراكز خدمة المواطن التي تشكل نافذة واحدة تجمع مختلف المؤسسات الخدمية لتسيير حاجات المواطنين بيسر وسهولة.

وللتعرف أكثر عما تم إنجازه أشار الدكتور عامر سلطان نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم مؤخراً تجهيز وافتتاح مركز خدمة المواطن الإلكتروني في مجلس مدينة حماة وهو يقدم حالياً خدمات مديرية الشؤون المدنية من وثائق فردية وعائلية وولادة ووفاة وزواج وطلاق وخلاصة السجل العدلي “لا حكم عليه” موضحاً أنه يجري التنسيق حالياً مع الشركة السورية للاتصالات ليصار إلى إدراج خدمة “غير عامل” إضافة إلى 13 خدمة جديدة تخص مجلس المدينة.

وبين سلطان أنه تم استكمال تجهيز مركز خدمة المواطن 3 في جنوب الملعب وتأمين كل ما يلزم استعداداً لافتتاحه قريباً والبدء بتأهيل وصيانة البناء الخاص بمركز خدمة المواطن في حي الشهباء والحصول على الموافقة بإحداث مركز خدمة المواطن في منطقة سلمية ويجري حالياً إعداد الدراسة الفنية اللازمة للمباشرة بالبناء.

المهندس فاتح بري مدير التقانة والمعلوماتية في الأمانة العامة للمحافظة أوضح أنه تم استكمال تجهيز وافتتاح مكتب المصرف التجاري السوري في مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حماة الذي يعنى بتقديم خدمات مصرفية متعددة.

وبين بري أنه استعداداً لفصل الشتاء تم إعداد دراسة فنية لرفع سوية أداء الطاقة الكهربائية البديلة “الطاقة الشمسية” التي تم تركيبها ضمن مراكز خدمة المواطن في “مجلس المدينة، والفيحاء، والأندلس، وجنوب الملعب، ومصياف، والسقيلبية”.

عبدالله الشيخ