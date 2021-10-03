خطة لزراعة أكثر من 164 ألف هكتار بمحصول القمح في حلب

حلب-سانا

بلغت المساحات المخطط زراعتها بمحصول القمح للموسم الزراعي 2021-2022 في حلب 164177 هكتارا حيث تقلصت المساحات المخطط زراعتها عن الموسم الماضي والتي بلغت 206000 هكتار نتيجة تحول الفلاحين لزراعة الشعير كمحصول علفي.

واوضح المهندس رضوان حرصوني مدير الزراعة في حلب في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المخططة لزراعة الشعير بلغت 177425 هكتارا فيما بلغت المساحات المخططة لزراعة محصول القطن 5193 هكتارا لإنتاج 15580 طناً بزيادة ملحوظة عن المساحات المخطط زراعتها في العام الماضي والتي بلغت 1400 هكتار.

وأضاف أن المساحات المخططة لزراعة البطاطا بلغت 7045 هكتارا لإنتاج 165558 طناً فيما بلغت المساحات المخططة لزراعة الذرة الصفراء 13816 هكتاراً لإنتاج 46974 طنا من الذرة.

وحول الخطة الزراعية للإشجار المثمرة بين المهندس حرصوني أن المساحات المخططة لزراعة الزيتون بلغت 30966 هكتاراً لإنتاج 27068 طناً من الزيتون وبلغت المساحات المخطط زراعتها بمحصول الكرمة 2028 هكتارا لانتاج 24594 طنا من العنب وبلغت المساحات المخططة لزراعة اشجار الفستق الحلبي 5378 هكتاراً لإنتاج 3392 طنا منوها بان الخطة الزراعية للموسم القادم تم وضعها على أساس الميزان السلعي أي حاجة السوق الفعلية مع التاكيد على التشاركية مع الوزارات المعنية واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والمصارف الزراعية لتامين مستلزمات الإنتاج والتسويق.

ولفت إلى مجموعة من الصعوبات التي يمكن أن تواجه تنفيذ الخطة والمتعلقة بمستلزمات الإنتاج نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة والمنتجة محلياً وتدني مستوى المكننة الزراعية المتوافرة لدى الفلاحين وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة.

قصي رزوق