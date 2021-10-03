بوتين: التعاون بين روسيا وألمانيا يصب في مصلحة البلدين

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير التعاون بين روسيا وألمانيا والعمل معا في القضايا الدولية الملحة يصب في مصلحة شعبي البلدين.

ونقلت وكالة تاس عن مكتب الخدمة الصحفية في الكرملين قوله في بيان إن بوتين أكد في برقية تهنئة وجهها إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة (يوم الوحدة الألمانية) “إن توحيد ألمانيا أصبح حدثاً تاريخياً مهما يمثل نهاية الحرب الباردة في أوروبا وكذلك بداية علاقة جديدة بين بلدينا”.

وأضاف البيان “إن الرئيس الروسي أعرب عن الثقة بأن تطوير التعاون البناء في مختلف المجالات سيصب في مصلحة كلا الشعبين الروسي والألماني”.

وتحتفل ألمانيا في الثالث من تشرين الأول من كل عام بـ (يوم وحدة ألمانيا) والذي يصادف ذكرى اتحاد جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية الذي تم عام 1990.