الاحتلال الأمريكي يدخل تعزيزات إلى قاعدته في مطار خراب الجير بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق بهدف دعم قواتها الموجودة في قواعدها العسكرية في الأراضي السورية.

ونقلت مصادر محلية لمراسلة سانا أن “رتلاً مؤلفاً من 32 آلية من شاحنات محملة ومغلفة وصهاريج نفط وبرادات دخلت من الأراضي العراقية إلى سورية مساء أمس عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجهت إلى مطار خراب الجير في ريف اليعربية حيث توجد قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي رتلاً من 70 آلية محملاً بمعدات عسكرية ومدرعات ومدفعية ومواد لوجستية لدعم قواعدها في الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.