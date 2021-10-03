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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: 100 أسير أمضوا أكثر من 20 عاماً في معتقلات الاحتلال

2021-10-03

القدس المحتلة-سانا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن قائمة عمداء الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً على التوالي ارتفعت إلى 100 أسير بعد انضمام الأسير بهاء يوسف عبد القادر مصاروة إليها.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان صحفي اليوم إن الأسير مصاروة من مخيم نور شمس في طولكرم أتم اليوم عامه الـ 20 في معتقلات الاحتلال وكان قد اعتقل بتاريخ 4 تشرين الأول 2001.

ولفتت الهيئة إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين القدامى وذويهم المتفاقمة داعية وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء عليها لفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

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