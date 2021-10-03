ألمانيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بكورونا والصين 28

برلين وبكين-سانا

سجلت ألمانيا 6164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إضافة إلى تسع وفيات ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى أربعة ملايين و252300 إصابة فيما ارتفعت الوفيات إلى 93786 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 28 إصابة أمس نزولاً من 41 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محليتان.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 96231 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.