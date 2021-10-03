خطيب زاده: إيران ستبقى مركز الثقل في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى مركز الثقل في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال خطيب زاده في تغريدة على تويتر حول زيارته الأخيرة لفرنسا: أكدت خلال كلمتي في جمعية نورماندي العالمية للسلام وكذلك خلال لقاءاتي مع نظرائي وممثلي وسائل الإعلام والمؤسسات الفرنسية على التزام طهران بالحوار والدبلوماسية باعتباره النهج الوحيد.

وأضاف إن إيران ستبقى باعتبارها مركز الثقل لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة مستمرة في أداء دورها البناء.