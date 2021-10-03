اكتشاف علامة تشير إلى خطر حدوث نزيف دماغي

لندن-سانا

اكتشف خبراء فسيولوجيا الأعصاب علاقة بين اختلاف مقاس شرايين الدماغ واحتمال حدوث تمدد الأوعية الدموية الدماغية التي يؤدي تمزقها إلى حدوث نزيف في الدماغ.

وتشير مجلة (بي ام جي) الطبية البريطانية إلى أن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ هو حالة مرضية موضعية في الشرايين الدماغية غالباً ما يكون السبب في حدوث جلطة دماغية نزفية تؤدي إلى وفاة نصف المصابين ويعاني ثلثهم من إعاقة شديدة.

والآن اكتشف باحثون من أستراليا وسويسرا لأول مرة وجود علاقة بين مقاس شرايين الدماغ وخطر حدوث تمدد الأوعية الدموية الدماغية وتبين لهم أن فحص الأشخاص المعرضين لهذا الخطر قد يساعد على تخفيض معدل الوفيات بسبب النزيف الدماغي.

وأظهر التحليل المورفومتري الخاص للمقطع العرضي للأوعية الدموية الدماغية لـ 145 مريضاً يرقدون في المستشفى الملكي بأديلايد بمساعدة التصوير المقطعي باستخدام الكمبيوتر أن الأشخاص ذوي شرايين دماغ غير متماثلة هم أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ والإصابة بالجلطة الدماغية.

والأعراض الرئيسية لتمدد الأوعية الدموية هي حدوث صداع حاد ومفاجئ غالباً ما يكون مصحوباً بازدواج الرؤية وغثيان وقيء وتصلب الرقبة وضعف العضلات وارتباك واضطراب عمل القلب وعند اكتشاف تمدد الأوعية الدموية مبكرا يمكن مراقبته وإبطاؤه عن طريق التحكم في ضغط الدم بالأدوية وإجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.