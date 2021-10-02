إلقاء القبض على قتلة شاب في الدعتور باللاذقية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بضرب المدعو “رامي ديوب” وأقدم أحدهم على إطلاق النار عليه.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وبتاريخ 2-10-2020 م وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي باللاذقية حول إقدام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة سائحة عامة بالأجرة بالترجل منها في الشارع العام قرب حي الدعتور وضرب المدعو “رامي ديوب” وإقدام أحدهم على إطلاق النار عليه مستخدماً بندقية حربية والتواري عن الأنظار.

وبينت الوزارة أنه تم إسعاف المغدور لمشفى تشرين الجامعي من قبل المارة لكنه فارق الحياة نتيجة إصابته البليغة.

وذكرت الوزارة أنه ومن خلال المتابعة وسرعة التحرك من قبل فرع الأمن الجنائي باللاذقية بالتحري عن الحادثة تمكنت دوريات الفرع من إلقاء القبض على أحدهم ويدعى “أسامة ي” مواليد 1982 وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع المدعو “خليل ح” مواليد 1982 وآخرين على استدراج المغدور رامي بالقرب من حي الدعتور بسبب وجود خلافات بين المغدور والمدعو “خليل”

وقيام المغدور بابتزاز إحدى قريبات المقبوض عليه “أسامة” حيث قام “خليل” بإطلاق النار عليه من بندقية حربية والهروب عقب ذلك.

وأوضحت الوزارة أنه على الفور توجهت الدوريات بعد تحديد مكان القاتل والذي كان متحصناً ضمن منزله بحي دمسرخو مع سلاحه وتم تطويق المنزل وإلقاء القبض عليه ومصادرة سلاح الجريمة لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.

مهند سليمان