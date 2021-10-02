محطة محروقات في دمشق تضبط بمخالفة غش بالكيل

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها بالتعاون بين الجهات المختصة محطة محروقات بمخالفة الغش في الكيل.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق المهندس محمد فوزي سعد أنه تم اكتشاف وجود دارة إلكترونية مخفيه في سقف كشك بعيد عن المحطة بمقدار 20 متراً يتم التحكم به عن بعد عبر جهاز لاسلكي حيث يوجد ريليه يقوم بتلقي الأوامر من جهاز التحكم وإعطاء أوامر بتغير معايرة المضخات والبالغ عددهاً 6 مضخات وقبل فصل الريليه كانت جميع المضخات ضمن الحدود المسموح بها بالمعايرة وأثناء فصل الريليه عن الجهاز تبين أنه يوجد في كل مضخة نقص بالكيل ما يقارب 2 ليتر.

وأشار سعد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وإحالة المخالفين إلى القضاء موجوداً.