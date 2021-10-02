نائب لبناني: التدخل الأمريكي أوقف التنقيب عن النفط

بيروت-سانا

ندد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني حسين الحاج حسن بالتدخل الأمريكي السافر والمباشر في الشؤون اللبنانية والضغط والحصار المفروض على لبنان خدمة لأطماع العدو الإسرائيلي.

وشدد الحاج حسن في لقاء حواري في بلدة الحديدية في البقاع على ضرورة إلزام الشركات التي تعاقدت للحفر والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية بالعودة إلى أعمالها والتي أوقفت بقرار أميركي غربي للضغط على لبنان للمزيد من الحصار عليه.

ودعا الحاج حسن الحكومة اللبنانية إلى أن تركز جهودها في هذا الموضوع الحيوي والحساس مشيراً إلى أن المقاومة استطاعت كسر الحصار الأمريكي المفروض على لبنان عبر تأمين المحروقات بدعم من الشقيقة سورية وإيران.

بدوره جدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة جهوزية المقاومة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية في البحر وتأمين التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال حمادة في حديث لقناة المنار اليوم “دعونا الحكومة والأطراف اللبنانية ذات العلاقة إلى حسم موضوع الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة حتى نذهب بموقف ثابت وفق ما تقرره الدولة اللبنانية”.