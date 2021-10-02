روسيا: إزالة العقبات لاعتراف الصحة العالمية بـ (سبوتنيك v)

موسكو-سانا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم إزالة جميع العقبات التي تحول دون الاعتراف بلقاح (سبوتنيك V) المضاد لكورونا من قبل منظمة الصحة العالمية.

ونقلت سبوتنيك عن موراشكو قوله بعد اجتماع مع ممثلين أمريكيين في جنيف “تم الاستماع تماماً إلى موقف روسيا بشأن تسجيل اللقاح (سبوتنيك V) والترويج له وأجبنا عن جميع الأسئلة” مشيراً إلى أنه “من الضروري الآن أن توقع الشركة التي تسجل اللقاح في موقع منظمة الصحة العالمية على عدد من المستندات وتقديم أوراق إضافية بعد أن أزيلت جميع العوائق ولا نرى أي عقبات أمام مزيد من العمل”.

يذكر أن روسيا سجلت 5 لقاحات ضد فيروس كورونا أولها (سبوتنيك V) حيث أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث (غامالي) في نيسان الماضي أن فعالية هذا اللقاح وصلت إلى 97.6 بالمئة ويستخدم على نطاق واسع في التحصين الشامل ضد وباء كورونا وتمت الموافقة عليه في 70 دولة.