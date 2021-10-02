بمشاركة السومة.. نسور قاسيون جاهزون لملاقاة كوريا الجنوبية

أبوظبي-سانا

ستة أيام تفصل منتخب سورية للرجال بكرة القدم “نسور قاسيون” عن مواجهتهم المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم في قطر 2022.

ثلاثون لاعباً على قائمة مدرب منتخبنا نزار محروس لخوض الجولة الثانية والتي سيلتقي خلالها أيضاً مع منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته واللاعبون هم إبراهيم عالمة وطه موسى وعبد اللطيف نعسان و يزن عرابي وعبد الرحمن ويس وعمرو ميداني وعمرو جنيات وخالد كردغلي وفارس أرناؤوط ومؤيد عجان ومحمد صهيوني وسعد أحمد وثائر كروما وإسراء حموية وتامر حج محمد ومؤيد الخولي وأحمد الأشقر وأياز عثمان وكامل حميشة وفهد اليوسف.

كما ضمت القائمة محمود المواس ومحمد عنز ومحمد المرمور ومحمد عثمان وأسامة أومري وزاهر ميداني وعمر خريبين ومحمود البحر وعلاء الدين الدالي وعمر السومة.

مشوار تحضيرات منتخبنا للجولة القادمة شهدت معسكراً محلياً ومثله خارجياً في الإمارات العربية المتحدة اختتم أمس الأول بمباراة ودية مع نظيره الصيني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وذلك بمشاركة اللاعبين المحليين.

وافتتح منتخبنا مباريات الدور الحاسم بلقاء نظيره الإيراني وخسر أمامه بهدف دون رد بينما تعادل مع نظيره الإماراتي بهدف لمثله في مواجهته الثانية ضمن هذا الدور وسيختتم رحلة الذهاب بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات وتضم إيران والعراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

محمد الرحيل