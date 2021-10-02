روبليف يصعد لنصف نهائي بطولة سان دييغو للتنس

واشنطن-سانا

تأهل اللاعب الروسي أندريه روبليف اليوم إلى نصف نهائي دورة سان دييغو الأمريكية للتنس على حساب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

وتغلب روبليف المصنف أولا في البطولة على شفارتسمان السادس في التصنيف بواقع 6-1 و7-5.

ويلتقي روبليف مع البريطاني كاميرون نوري لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

وفي نصف النهائي الثاني يلعب النرويجي كاسبر رود المصنف ثانياً في البطولة والفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو بواقع 6-1 و 6 -4 مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الروسي أصلان كاراتسيف بنتيجة 6-1 و1-6 و6-2.