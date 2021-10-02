عروض مميزة في افتتاح فعالية الطيران الشراعي بطرطوس

السبت / 2 / 10 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الخطيب: تعزيز العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان يصب بمصلحة شعبيهما
2021-10-01
سورية تطالب مجدداً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني
2021-10-01
أوساط روسية: النظام التركي يواصل سياسة التتريك بالمناطق التي يحتلها في سورية
2021-10-01
عون وخوري يبحثان تفعيل العلاقات السورية اللبنانية وجهوزية خط الغاز
2021-10-01
الجناح السوري يفتح أبوابه أمام زواره في معرض (إكسبو دبي 2020)
2021-10-01
الخارجية الكازاخية تعلق على موعد الاجتماع الجديد بصيغة أستانا
2021-10-01
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي
2021-10-01
محليات
أجواء خريفية مع فرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الساحلية
2021-10-02
إعادة تشغيل 8 آبار في السويداء
2021-10-01
إصابة 10 أشخاص جراء تدهور فان على طريق حمص دمشق
2021-10-01
إخماد حريق في قرية الصويري بريف حمص الغربي
2021-10-01
الفن بسنابل القمح… سيدة من السويداء تمتهن صناعة القش
2021-10-01
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2021-10-01
استبدال شبكات مياه وتأهيل آبار في قرى بريف حمص
2021-09-30
رياضة
روبليف يصعد لنصف نهائي بطولة سان دييغو للتنس
2021-10-02
برشلونة يسجل خسائر بنحو نصف مليار يورو
2021-10-02
استبعاد ديبالا من قائمة منتخب الأرجنتين للإصابة
2021-10-02
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على نظيره البحريني ودياً
2021-10-01
كونيا لاعب أتلتيكو مدريد يغيب عن مواجهة برشلونة
2021-10-01
(بدنا نركض لبسمة)… ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان-فيديو
2021-10-01
الوثبة يعزز صدارته للدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب
2021-10-01
اقتصاد
بالصور.. جني محصول الفول السوداني بريف حمص
2021-10-01
الجناح السوري يفتح أبوابه أمام زواره في معرض (إكسبو دبي 2020)
2021-10-01
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي
2021-10-01
الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي
2021-10-01
التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى مستوى منذ 13 عاماً
2021-10-01
تراجع أسعار الذهب
2021-10-01
انخفاض أسعار النفط
2021-10-01
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
استمرار عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة نوى
مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مدنياً في ريف الحسكة الشمالي الغربي
255 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 72 حالة ووفاة 10 حالات
سورية تطالب مجدداً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري ووقف عدوانه على الشعب الفلسطيني
312 طفلاً ويافعاً في المرحلة النهائية من الماراثون البرمجي
(بدنا نركض لبسمة)… ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان-فيديو
الخارجية الكازاخية تعلق على موعد الاجتماع الجديد بصيغة أستانا
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي
في ذكرى تأسيس الصين الشعبية.. دمشق وبكين ملتزمتان بروح طريق الحرير
عروض مميزة في افتتاح فعالية الطيران الشراعي بطرطوس
2021-10-02
فعالية الطيران الشراعي بطرطوس
2021-10-02
Zeina
سابق
استمرار عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة نوى
التالي
886 وفاة و25219 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved