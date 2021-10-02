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استمرار عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين في مدينة نوى

2021-10-02

درعا-سانا 

تواصلت اليوم عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مدينة نوى ومحيطها.

وأفاد مراسل سانا أن عملية التسوية وتسليم المسلحين أسلحتهم للجيش العربي السوري تتم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

وشهدت محافظة درعا خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً في مدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي والشمالي والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش العربي السوري لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

يتبع…

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