مسرح معهد إعداد المدرسين بحمص يستضيف أول عروض الفرقة المسرحية المركزية لطلائع البعث

حمص-سانا

استقبل مسرح معهد إعداد المدرسين بحي عكرمة القديمة بحمص اليوم أول عروض الفرقة المسرحية المركزية لطلائع التي قدمت مسرحية “ماشا والدب” بحضور حشد كبير من الأطفال والأهالي.

وفي حديث لسانا بين فؤاد النمرة عضو قيادة فرع حمص لطلائع البعث رئيس مكتب المسرح والموسيقا والريادة أن العروض تربوية هادفة فنية تسعى لمخاطبة الأطفال وأفراحهم وتداعب شعورهم وتدخل في قلوبهم وترسم البسمة على شفاههم.

المخرج سعيد عطايا مؤلف ومخرج العرض ذكر أن المسرحية تسعى لنشر قيم تربوية منها النظافة.. محاربة الطمع.. محبة الأصدقاء.. الحفاظ على الحدائق و المزروعات.

ولفت إلى تفاعل الأطفال مع العرض و حالة الفرح والانسجام التي تجلت طيلة فترة العرض.

وأشار الأطفال ماسا الكوسا و يوسف عثمان إلى أن العرض كان ممتعاً و الممثلين خلقوا أجواء فرح بشخصياتهم المحببة.

وجسد شخصيات مسرحية ماشا والدب كل من الممثلين “إياد دكاك .. شانتال مقبعة.. أشرف أبو سرية.. ليزا إبراهيم.. كيناز كرامة”.

يذكر أن الفرقة ستقدم ثلاثة عروض غداً في حمص على مسرح عبد الحميد الزهراوي لتنطلق بعدها إلى محافظات حماة واللاذقية.

لارا أحمد