خريشي يجدد المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه

القدس المحتلة-سانا

جدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف مخططاته الاستيطانية والتهويدية ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن خريشي قوله في بيان له اليوم أمام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى” إن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس مستمر من أجل تهويدها عبر محاولات طرد الفلسطينيين وهدم البيوت وتشريد العائلات إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الأماكن الدينية وعلى المصلين ناهيك عن الاقتحامات والاعتقالات اليومية والقتل بدم بارد الذي ذهب ضحيته هذا الأسبوع عشرة شهداء.

ولفت خريشي إلى أن سلطات الاحتلال تسعى في إطار مخططاتها الاستيطانية إلى الاستيلاء على الأراضي وحرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية من خلال إقامة المستوطنات الاستعمارية واعتداءات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً وإعاقة إعادة الإعمار في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وأوضح خريشي أن معاناة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة حيث يقبع أكثر من 4700 أسير بينهم أكثر من 200 طفل و40 امرأة واستشهد عدد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختلفة بالعمل الجاد للإفراج عنهم وإنهاء الاحتلال.