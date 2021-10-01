شخصيات لبنانية تؤكد على مواصلة المقاومة ضد العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

جدد نائب رئيس المجلس التنفيذي اللبناني في حزب الله الشيخ علي دعموش التأكيد على مواصلة المقاومة الوطنية في لبنان ضد العدو الإسرائيلي.

وقال دعموش في كلمة له اليوم “إن المقاومة ملتزمة بحماية لبنان والدفاع عن سيادته‏ ولن تسكت على أي اعتداء يتعرض له من قبل العدو الإسرائيلي” مشيراً إلى أن المقاومة تستند لشعبية واسعة ومتجذرة وواعية وستسقط كل المخططات التي تحاك ضد لبنان.

‏وشدد دعموش على مواجهة المشروع الصهيوأميركي في المنطقة قائلاً “إذا كان هناك من يعتقد بأنه يستطيع تغيير المعادلة السياسية وأخذ لبنان إلى حيث يريد العدو فهو واهم وسنواجه هذا المشروع ولن نتخلى عن حقنا في أرضنا ومياهنا”.

بدوره أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على التمسك بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي داعياً خلال كلمة في بعلبك اليوم إلى تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية وقال “إن على المسؤولين في لبنان أن يدركوا أن الطريق الوحيد براً وحياة اللبنانيين مرهونة بفتح المعابر مع سورية”.

من جهته لفت تجمع العلماء المسلمين في لبنان إلى أن المقاومة تثبت مرةً أخرى أنها على قدر المسؤولية وأنها تطور قدراتها الدفاعية لحماية لبنان من الاعتداءات الصهيونية.

وقال التجمع في بيان “إن المقاومة هي العين الساهرة على حماية لبنان وأنها ضرورة للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقلاله ضمن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.