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الجيش العراقي يقضي على 8 إرهابيين في كركوك

2021-10-01

بغداد-سانا

قضى الجيش العراقي اليوم على 8 إرهابيين في محافظة كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله في بيان أن عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تمكنوا اليوم وبإسناد طيران الجيش العراقي من قتل 8 إرهابيين في محافظة كركوك بعد أن تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سيرهم وجمع المعلومات الكافية عنهم.

وكانت قوات الأمن العراقي القت في وقت سابق اليوم القبض على 25 إرهابياً من تنظيم “داعش” بمحافظة نينوى في شمال البلاد.

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