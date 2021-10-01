SCS-NET

الخطيب: تعزيز العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان يصب بمصلحة شعبيهما

2021-10-01

بيروت-سانا

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب أهمية تعزيز تمتين العلاقات الأخوية بين لبنان وسورية مشيراً إلى أنه يصب بمصلحة شعبيهما.

وأشار الخطيب في تصريح له اليوم إلى وقوف سورية إلى جانب لبنان في أزماته وتقديمها كل سبل الدعم للشعب اللبناني معتبراً أن أولى الخطوات المطلوبة من الحكومة اللبنانية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة السورية وخاصة أن علاقات التعاون المشترك تشكل ضرورة اقتصادية ومصلحة لبنانية بالدرجة الأولى تعود بالفائدة والخير على الشعبين الشقيقين.

انظر ايضاً

انتخاب قبلان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

بيروت-سانا انتخب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان رئيسا له. كما …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved