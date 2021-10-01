صلة محتملة بين لقاح جونسون وجلطات دموية نادرة

بروكسل-سانا

كشفت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم عن وجود صلة محتملة بين حالات تجلط دموي نادرة ولقاح جونسون أند جونسون الأمريكي ضد فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها إنها “أوصت بإدراج حالات التجلط الدموي النادر ضمن الآثار الجانبية للقاح المذكور وإضافة نقص الصفائح الدموية ضمن الآثار الجانبية التي تقع بوتيرة لم تتحدد بعد ضمن كتيب معلومات لقاح جونسون أند جونسون ولقاح أسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا”.

ونقص الصفائح الدموية هو اضطراب يتسبب في نزيف الأنسجة سببه هجوم الجسم بطريق الخطأ على هذه الصفائح.

وكانت هيئة الأدوية الأوروبية أعلنت في وقت سابق أنها بدأت بإعادة تقييم استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” بعد تقارير عن تسببه بحالات تجلط دموي.