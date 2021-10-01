تبليسي-سانا

احتجزت السلطات الجورجية اليوم الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي بعد وصوله إلى البلاد.

وأعلن رئيس الحكومة الجورجية إراكلي غاريباشفيلي في مؤتمر صحفي خبر احتجاز ساكاشفيلي مشيراً إلى أن قوات الأمن الجورجية نفذت عملية الاحتجاز على مستوى عال وكانت لديها معلومات مسبقة حول تحركات ساكاشفيلي من أوكرانيا إلى جورجيا.

وسبق أن نشر ساكاشفيلي اليوم خطابين مصورين قال فيهما: إنه في مدينة باتومي الجورجية مؤكداً سعيه للمشاركة في انتخابات محلية والدعوة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة الحالية.

وكانت السلطات الجورجية سحبت عام 2015 الجنسية من ساكاشفيلي بعد حصوله على الجنسية الأوكرانية وشغله منصب محافظ مقاطعة أوديسا الأوكرانية.

يشار إلى أن ساكاشفيلي غادر جورجيا في تشرين الثاني سنة 2013 عندما نصبته كييف محافظاً على مدينة أوديسا كما وجهت النيابة الجورجية اتهامات جنائية ضده منها إنفاق نحو 5 ملايين دولار من أموال الدولة كمصروفات شخصية.