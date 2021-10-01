الصحة العالمية تسعى إلى تسهيل الحصول على علاجات للسكري

جنيف-سانا

وسعت منظمة الصحة العالمية قائمتها النموذجية للأدوية الأساسية مضيفة إليها علاجات جديدة لداء السكري الذي تزداد الإصابة به على مستوى العالم.

المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قال في بيان اليوم أوردته فرانس برس إن “مرض السكري آخذ بالارتفاع على مستوى العالم وهذه الزيادة أسرع في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل والكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأنسولين يواجهون صعوبات مالية للوصول إليه أو يستغنون عنه فيموتون”.

أضاف أن “إدراج نظائر الأنسولين في قائمة الأدوية الأساسية إلى جانب الجهود المبذولة لضمان الوصول ميسور التكلفة إلى كل منتجات الأنسولين وتوسيع استخدام البدائل الحيوية يعد خطوة حاسمة في ضمان تمكين أي شخص يحتاج إلى هذا المنتج المنقذ للحياة من الوصول إليه”.

ويجري خبراء منظمة الصحة العالمية بانتظام تحديثات على قائمة الأدوية الأساسية التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية الأساسية وهي الأدوية التي ينبغي من حيث المبدأ أن تكون متوافرة لدى الدول على الدوام بجرعات مناسبة وبجودة مضمونة وبتكلفة معقولة للأفراد والمجتمعات المحلية ومن أبرز الإضافات إلى القائمة في آخر تحديث لها نشر اليوم نظائر للأنسولين طويل المفعول (أنسولين ديجلوديك وديتيمير وغلارجين) وبدائله الحيوية نظراً لارتفاع سعر الأنسولين.

وتصادف هذه السنة الذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين الذي يشكل العلاج الرئيسي للسكري وأدرج الأنسولين البشري في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية منذ نشرها للمرة الأولى عام 1977 ومع ذلك يجد الكثير من مرضى السكري صعوبة في الحصول عليه بسبب سعره.