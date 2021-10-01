بيسكوف: المزاعم ضد روسيا بشأن نقل الغاز عبر أوكرانيا مسيسة

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن جميع المزاعم الموجهة ضد بلاده بشأن مسألة نقل الغاز عبر أوكرانيا “مسيسة”.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “روسيا تفي بجميع التزاماتها في عقود الغاز المبرمة مع أوروبا، ومعظم الشكاوى الموجهة ضد موسكو بشأن إمدادات الغاز مسيسة”.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق اليوم: إن شركة “غازبروم” الروسية علقت عمليات نقل الغاز من روسيا إلى هنغاريا عبر الأراضي الأوكرانية وذلك بعد أيام من قيام روسيا وهنغاريا بإبرام صفقة لإمداد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بنحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً.

وبموجب الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم يتم ضخ 3.5 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً من خلال خط “السيل التركي” عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا فيما يتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنوياً إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.