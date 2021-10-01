(الغواصات) توقف المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

بروكسل-سانا

توقفت المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا بسبب أزمة صفقة الغواصات التي أبرمتها كانبيرا وواشنطن في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي تأكيده اليوم تأجيل جولة مخطط لها منذ فترة طويلة من محادثات التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي بعد الغضب من قرار كانبيرا إلغاء عقد غواصة فرنسية كبرى.

وأوضح المسؤول أن جولة التجارة الحرة تم تأجيلها لمدة شهر حتى تشرين الثاني القادم ما يلقي بظلال من الشك على مستقبل الاتفاقية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الشهر الماضي انسحاب بلاده رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا وإطلاق “شراكة أمنية” مع الولايات المتحدة وبريطانيا مشيرا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبعد هذه الشراكة أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي ما يعادل 31 مليار يورو لبناء غواصات تقليدية.