نكسة لبايدن..النواب الأمريكي يرجئ التصويت على خطة استثمارات ضخمة

واشنطن-سانا

أرجأ مجلس النواب الأمريكي تصويتا على خطة الاستثمارات الضخمة التي اقترحها الرئيس جو بايدن.

ووفق ما ذكرت فرانس برس.. سحب الديمقراطيون في مجلس النواب مساء أمس تصويتا وعدوا به على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 2ر1 تريليون دولار.

وقال مكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير في بيان: “تم إبلاغ الأعضاء بأنه من غير المتوقع إجراء تصويتات أخرى في مجلس النواب الليلة” مشيرا إلى أن الجلسة تأجلت إلى اليوم لإفساح المجال أمام المفاوضات الجارية للتوفيق بين الديمقراطيين حول هذه الخطة ومشروع الإصلاحات الاجتماعية الضخم الذي أعده بايدن.

ويشكل إرجاء التصويت على هذه الخطة نكسة للرئيس الأمريكي.

واقترح بايدن في أيار الماضي ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022 ووضع تفاصيل الزيادة المقترحة في الإنفاق الحكومي الذي يعمل بمثابة الدعامة لأجندة اقتصادية تسعى إلى تحويل الاقتصاد الأمريكي مع خروج البلاد من أزمتي الصحة العامة والاقتصاد.