الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلاً للبرودة ليلاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية صباحا وخاصة في المنطقة الوسطى وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…