(بدنا نركض لبسمة).. دعماً للأطفال المصابين بالسرطان

دمشق-سانا

دعما للأطفال المصابين بالسرطان انطلق صباح اليوم الماراثون الخيري “بدنا نركض لبسمة” من أمام فندق الشيراتون بساحة الأمويين في دمشق.

ويقطع المشاركون في الماراثون مسافة 5 كيلومترات من ساحة الأمويين باتجاه دوار المواساة ومشفى الأطفال عن طريق الربوة إلى أوتوستراد المزة والعودة باتجاه فندق الشيراتون ليشاركوا بنهايته في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية ضمن الفندق.

ويهدف الماراثون الذي تنظمه جمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان “بسمة” للمرة الثالثة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لألعاب القوى في ختام شهر التوعية بسرطان الأطفال إلى جمع تبرعات لدعم برامج الجمعية وللتأكيد بأن الأطفال المصابين بالسرطان “مسؤوليتنا جميعا وكلنا قادرون على المساهمة” وفق بيان الجمعية الذي تلقت سانا نسخة منه.

لانا القاسم من جمعية بسمة بينت في تصريح لمندوبة سانا أن الماراثون يسعى للتأكيد على استمرارية وجود وعمل الجمعية وتعريف المجتمع بخدماتها وجمع بعض التبرعات لصالح الأطفال المصابين بالسرطان معتبرة أن الماراثون حقق هدفه من خلال المشاركة الفاعلة لشرائح مختلفة من المجتمع ولا سيما الشباب.

رحاب علي