عبداللهيان: إيران لن تتحمل أنشطة الكيان الصهيوني التي تستهدف أمنها

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران لن تتحمل أنشطة الكيان الصهيوني ضد أمنها القومي وستقوم باتخاذ أي إجراء لازم بهذا الصدد مشيراً في هذا الإطار إلى تحركات الكيان الصهيوني في حدود جمهورية أذربيجان مع إيران.

ونقلت وكالة “ارنا” عن عبداللهيان قوله لدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني الجديد في طهران أن “إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها يندرج في إطار السيادة الوطنية”.

وأضاف عبداللهيان “أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحمل تواجد وأنشطة الكيان الصهيوني ضد أمنها القومي وستتخذ أي إجراء ضروري في هذا الصدد”.

وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أمس الأول على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة أن طهران لن تتحمل تواجد الكيان الصهيوني قرب حدودها حتى لو كان استعراضياً مشيرة إلى أن المناورات التي أجريت من قبل القوات الإيرانية في مناطق شمال غرب البلاد قضية سيادية وتجري من أجل استقرار وأمن المنطقة كلها.