تفعيلات الشعر العمودي وضرورة تعلمها… بندوة في المركز الثقافي بحمص

حمص-سانا

تفعيلات الشعر العمودي وضرورة تعلمها من كل من يكتب الشعر كانت محور الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي المحدث بحمص اليوم للباحث الدكتور هواش نصر الصالح.

وأوضح الصالح خلال الندوة أن الشعر العمودي هو الشعر الكلاسيكي الموزون على نمط ستة عشر بحرا شعريا سميت بحور الخليل نسبة لمكتشفها الخليل بن أحمد الفراهيدي مشيرا إلى أن الحراك الشعري الحالي شهد دخول عالم القصيدة العمودية شعراء لم يتعلموا البحور ولكنهم يمتلكون المعاني والأفكار الرائقة التي تجعل نفيهم من عالم الشعر ظلما.. وبقاؤهم دون تعلم الأوزان هو ظلم للشعر ومتذوقيه.

والحل من وجهة نظره أن يبذل هؤلاء الجهد لتعلم البحور الشعرية وتفعيلاتها العشر معتبرا أن هذه الندوة تشكل حافزا لهم عبر تقديم المعلومة بطريقة سلسة ومبسطة.

وجاء في الندوة أن الشاعر صفي الدين الحلي وضع ابيات تتضمن تفعيلات كل بحر لسهولة حفظها عندما يدرسها الطلاب.

وتنبه الندوة بحسب تعبيره إلى أن التفعيلات العشر التي تتألف منها البحور الشعرية هي ترجمة لمقاطع صوتية حيث يبدا المقطع الصوتي بمتحرك وينتهي بساكن.

كما تضمنت الندوة مداخلات لعدد من المهتمين بالشعر والشأن الثقافي واختتمت بتكريم للطفلة حلا محمود التي فازت بجائزة ملتقى الياسمين السوري للثقافة والابداع بمجال الرسم عن لوحتها بعنوان “عاشقة الياسمين”.

لارا أحمد