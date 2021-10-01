روما الإيطالي يهزم زوريا لوغانسك الأوكراني

روما-سانا

تغلب روما الإيطالي على مضيفه زوريا لوجانسك الأوكراني 3-صفر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وسجل أهداف روما كل من ستيفن الشعراوي في الدقيقة السابعة وكريس سمولينغ في الدقيقة 66 وتامي ابراهام في الدقيقة 75.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الثالثة خيم التعادل السلبي على لقاء سيسكا صوفيا البلغاري وضيفه بودو غليمت النرويجي.

ويتصدر روما المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن بودو غليمت صاحب المركز الثاني ويحتل سيسكا صوفيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل زوريا لوغانسك الترتيب بدون رصيد من النقاط.